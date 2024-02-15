Москва, 15 февраля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» при досмотре ручной клади сотрудники обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл утром 15 февраля. На место были вызваны правоохранители и взрывотехники. Пассажиров и работников оперативно перенаправили на другой вход в терминал.

«Выявленный предмет признан не угрожающим для окружающих, это оказалась зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты», — говорится в сообщении.

Взрывотехники признали найденный предмет не угрожающим, это оказалась зажигалка в виде аналога ручной гранаты.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в московском аэропорту Шереметьево самолёт с пассажирами зацепил самоходный трап при рулении. Воздушное судно совершило посадку в Москве, но во время парковки на высадку пассажиров произошёл инцидент. Когда тягач буксировал борт на стоянку, самолёт зацепил крылом автотрап. Пострадавших нет, самолёту требуется серьёзный ремонт.