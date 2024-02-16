Москва, 16 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ прошёл первый обучающий вебинар для наблюдателей за выборами, посвящённый принципам работы федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила 16 февраля Ассоциация Независимого общественного мониторинга.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

Наблюдатели смогут вести контроль за всеми процедурами, транзакциями и артефактами («следами») и смогут обнаружить сбои и отклонения в работе системы в случае их появления, отметил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

Участие в вебинаре приняли более 300 человек из ряда регионов страны, включая Камчатский и Пермский края, Мурманскую, Челябинскую, Новосибирскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Карелию. Также в мероприятии участвовали региональные эксперты.

Существующая система ДЭГ — наследник лучших разработок в сфере математики и криптографии, ведущихся с середины 1980-х годов, отметил Артамонов.

«Федеральная система ДЭГ, которой мы с вами пользуемся, является не просто наследником этих разработок, но и улучшенной версией протоколов тайного голосования. Это десятилетия академических дискуссий, десятки крупных работ и сотни работ второго эшелона», — сказал он.

В основе ДЭГ лежит криптографическая защита, благодаря которой любое нарушение создаёт обнаруживаемые «следы», благодаря чему базовыми свойствами системы являются прозрачность, анонимность и аудируемость (возможность проверить корректность подведения итогов), подчеркнул Артамонов.

Среди возможных нарушений, которые доступны для отслеживания — нарушения порядка создания, разделения, хранения, сборки ключей, подписания протоколов, остановка или нарушение порядка прохождения транзакций в блокчейне ДЭГ, статистические аномалии или сбои контрольных процедур автоматической проверки бюллетеней, добавил эксперт.

До начала проведения президентских выборов планируется провести серию просветительских мероприятий для всех желающих вести контроль за ДЭГ, сообщила также ассоциация.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в столице началось очное обучение наблюдателей за выборами президента России от Общественной палаты Москвы. Преподаватели столичных вузов расскажут слушателям об основах избирательного законодательства. Направления на участки кандидаты получат после сдачи аттестации. Обучение видеонаблюдателей организовано отдельно.

Ранее Ассоциация Независимого общественного мониторинга сообщила, что на предстоящих президентских выборах наблюдателям от политических партий, кандидатов и общественных палат будут предоставлены новые инструменты контроля за работой дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.