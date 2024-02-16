Берлин, 16 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Переговоры по Украине не имеют смысла, если речь пойдёт о капитуляции Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает 16 февраля газета Sueddeutsche Zeitung.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине «предпринимаются давно». Он напомнил, что переговоры с «участием представителей всего мира» проходили в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте.

«Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», — сказал Шольц.

Он выразил мнение, что Россия может прекратить конфликт в любой момент, если отведёт свои силы.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, президент Владимир Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Он отмечал, что переговорный процесс прекратился из-за решения украинской стороны. Так, осенью 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с руководством России.