Москва, 16 февраля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Москве представили программу по завершению празднования китайского Нового года в российской столице. План мероприятий на выходные опубликован на сайте правительства столицы.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Отмечается, что 16, 17 и 18 февраля станут заключительными днями фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Как напомнили в мэрии Москвы, площадки фестиваля украсили традиционными китайскими красными фонариками, а также драконами. Так столичные власти преобразили Камергерский переулок, Тверскую площадь, Новый Арбат, Тверской бульвар, рыбный рынок «Москва — на волне» и Московский зоопарк.

«Гостей его площадок вновь будут ждать творческие и кулинарные мастер-классы, чайная церемония, настольные игры, традиционные угощения», — сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Празднование на Тверской площади и в Камергерском переулке

Организаторы фестиваля сообщают, что в субботу и воскресенье в 12:00 на Тверской площади состоится чайная церемония, в ходе которой участники узнают о китайских традициях чаепития и смогут попробовать купажи (смешение разных видов чая).

Затем к 17:00 гостям предложат принять участие в сборке китайских бумажных фонариков, которыми традиционно жители Восточной Азии украшают дома во время празднования Нового года.

Через час, в 18:00, посетителям мероприятия предложат принять участие в мастер-классе по изготовлению «счастливого» талисмана в стиле фэн-шуй, который собирается с помощью монет и узлов.

«В Камергерском переулке и на Тверской площади в выходные появятся персонажи в ярких национальных костюмах. Для каждого посетителя они подберут амулет — тыкву-горлянку или заветную китайскую монету», — отметили в правительстве Москвы.

Олег Елков/ТАСС

Китайский Новый год на Новом Арбате

Вместе с тем в субботу 17 февраля в 18:00 жители и гости столицы смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению традиционной китайской игрушки — барабана-погремушки «против злых духов».

Через день, 18 февраля, в 17:00 участники мероприятия смогут сделать дракона-марионетку, а через час будет предоставлена возможность сделать печенье с предсказанием.

Мероприятия в Московском зоопарке

Так, посетители главного зоосада российской столицы 17 февраля в 12:00 смогут стать участниками познавательно-развлекательной программы «Китайский Новый год. Панды и другие животные Азии». В ходе вступительной части мероприятия гостям представят животных, обитающих в Китае, включая панд Жуи и Диндин.

Затем гостям будет предложена игра, посвящённая пандам. Так, участники смогут открыть фонарики с заданиями, которые познакомят их с рационом животных, а также покажут, как панды воспринимают окружающий мир.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля в Камергерском переулке Тверского района Москвы состоялось торжественное открытие фестиваля в честь китайского Нового года, ставшего первым мероприятием в рамках годов культуры России и Китая.

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит с 9 по 18 февраля. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, для гостей фестиваля подготовили более 300 различных мероприятий, среди которых тематические экскурсии, спектакли, музыкальные выступления, выставки и ярмарки. Всего в гастрономической программе фестиваля примут участие более сотни московских ресторанов.

Первое масштабное празднование китайского Нового года в Москве ознаменовало 75-летний юбилей дипломатических связей двух стран. Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, принявшая участие в церемонии открытия фестиваля, Россия и Китай — это близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия, а российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности и ответственности.

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что совместная инициатива правительства Москвы, посольства КНР в России и российского внешнеполитического ведомства послужит дополнительным стимулом для расширения туристических потоков.