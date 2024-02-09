Москва, 9 февраля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. В Камергерском переулке Тверского района Москвы состоялось торжественное открытие фестиваля в честь китайского Нового года, ставшего первым мероприятием в рамках Годов культуры России и Китая, сообщили 9 февраля в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Михаил Метцель/ТАСС

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» пройдёт с 9 по 18 февраля. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, для гостей фестиваля подготовили более 300 различных мероприятий, среди которых тематические экскурсии, спектакли, музыкальные выступления, выставки и ярмарки. Всего в гастрономической программе фестиваля примут участие более сотни московских ресторанов.

«Китай — одно из перспективный направлений для развития туризма и партнёрских отношений в целом. В 2023 году эта страна стала лидером среди государств дальнего зарубежья по числу путешественников, посетивших Москву», — добавила заммэра.

Подчёркивается, что в 2023 году столицу России посетили около 200 тысяч туристов из КНР, что пятикратно превосходит показатели 2022 года.

Первое масштабное празднование китайского Нового года в Москве ознаменует 75-летний юбилей дипломатических связей двух стран. Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, принявшая участие в церемонии открытии фестиваля, Россия и Китай — это близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия, а российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности и ответственности.

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что совместная инициатива правительства Москвы, посольства КНР в России и российского внешнеполитического ведомства послужит дополнительным стимулом для расширения туристических потоков.

Как передавало ИА Регнум, фестиваль «Китайский Новый год в Москве», стартовавший 9 февраля, станет первым в истории столицы России масштабным празднованием Нового года по лунному календарю. Различные тематические украшения, в том числе световые арки, красные китайские фонарики и красные пагоды с золотыми крышами, появились на Тверской бульваре, Тверской площади, Новом Арбате, в Камергерском переулке и других местах в центре Москвы. На Тверском бульваре гости столицы смогут увидеть тоннель в красно-золотой цветовой гамме, а с обеих сторон Камергерского переулка — арки в виде сакуры и дракона.