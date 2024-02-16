Баку, 16 февраля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром республики. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его сайте

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости Али Асадов

«Назначить Али Идаят оглу Асадова премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится в документе.

Али Асадов стал премьер-министром правительства страны во второй раз. Предыдущее правительство он возглавлял с октября 2019 года и до новых президентских выборов в стране в 2024 году. Прежний состав кабинета министров, согласно прописанной в конституции процедуре, ушёл в отставку 14 февраля после инаугурации Алиева.

67-летний Али Асадов окончил Московский институт народного хозяйства (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова) в 1978 году. Он работал в Институте экономики Академии наук Азербайджана. В 1998 года стал помощником президента по экономическим вопросам — заведующим отделом администрации президента. Депутатом парламента республики он избирался в 1995–2000 годах.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля 2024 года Конституционный суд Азербайджана официально объявил Ильхама Алиева президентом страны на следующий семилетний срок.

9 февраля Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана с результатом 92,12% голосов. Выборы состоялись 7 февраля. За пост главы государства боролись семь кандидатов.