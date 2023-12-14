Москва, 14 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Нормализация отношений в Европой зависит не только от России, которую пытались задвинуть на второй третий план, пренебрегая её интересами. Об этом 14 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

«Нормализация зависит не только от нас, мы не портили отношения. Нас пытались задвинуть на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, а впоследствии Запад пошёл на госпереворот в этой стране, после которого в России поняли, что Москве не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.

Путин напомнил, что в 2014 году западные страны подписались как гаранты соглашений между украинским правительством и протестующими, но спустя короткое время они же организовали свержение законной власти.

Глава государства подчеркнул, что госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, поскольку в значительной степени утратили свой суверенитет.

Путин добавил, что многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты — почти все европейские лидеры внешне ведут себя как Шарль де Голль, а на практике — как коллаборационист Филипп Петен.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине был не майдан, а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа. По его словам, факт того, что «майдан» финансировался из-за рубежа, прямо и косвенно был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина после евромайдана превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию. Она отметила, что Украина утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внешнюю и внутреннюю политику.