Москва, 16 февраля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Индонезии Прабово Субиянто с победой на выборах главы государства. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

ТАСС/AP Photo/Tatan Syuflana Прабово Субиянто

«Уважаемый господин Прабово Субиянто, примите искренние поздравления по случаю вашей убедительной победы на президентских выборах. Отношения между Россией и Индонезией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения и успешно развиваются по различным направлениям», — сказано в поздравлении.

Российский лидер выразил уверенность в том, что деятельность индонезийского коллеги будет способствовать наращиванию российско-индонезийского сотрудничества на благо двух народов.

Президент России отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог с новоизбранным президентом Индонезии и плодотворную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, пожелав Субиянто успехов, доброго здоровья и благополучия.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что министр обороны Индонезии генерал Прабово Субиянто лидирует на выборах на пост президента страны. По предварительным данным, за него проголосовали 60% жителей. Об этом свидетельствуют данные независимого органа подсчёта голосов на основе результатов голосования с ограниченной выборки избирательных участков Cepat Kompas.

Согласно этим показателям, Прабово Субиянто получает 60% голосов, бывший министр культуры и образования Анис Басведан — 21%, экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново — 18%. Другие операторы сообщают, что министр обороны может набрать от 57% до 61% голосов.

По закону, если кандидат на пост президента Индонезии получит свыше 50% голосов на выборах, он победит уже в первом туре. Если этого не произойдёт, начнётся второй тур, в котором будут участвовать два кандидата с наивысшим результатом.

Выборы президента Индонезии прошли 14 февраля, они были совмещены вместе с выборами депутатов в парламент.

В разговоре с ИА Регнум востоковед, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Другов заявил, что индонезийская ситуация чрезвычайно сложна, поэтому политика преемника нынешнего президента Индонезии Джоко Видодо Субиянто, который победил на выборах на пост главы государства, будет зависеть от внутренней обстановки в стране.

Эксперт отметил, что индонезийский генерал Субиянто является достаточно противоречивой фигурой. Он был участником военного режима, который правил в Индонезии с 60-х годов прошлого века до 1998 года и играл там весьма существенную роль. Впоследствии за это он подвергался преследованиям, эмигрировал, затем вернулся и основал партию, уточнил Другов.

Эксперт напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отмечал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместе с РФ выступает за многополярный мир.