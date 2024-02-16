Лондон, 16 февраля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Политики государств — участников Североатлантического альянса обеспокоились темпами производства российской военной промышленности. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности», — говорится в материале.

Издание отмечает, что военная промышленность РФ достигла таких темпов, которые многие в западных странах считали невозможными.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля 2024 года президент России Владимир Путин похвалил отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за высокие показатели производительности в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Глава государства уточнил, производство индивидуальной защиты для участников СВО выросло в десять раз, автомобилей различных классов — в семь раз, бронемашин — в три раза, а производство танков увеличилось в пять раз. Российский лидер подчеркнул, что это указывает на рост военного производства в разы, а не на какое-то количество процентов.