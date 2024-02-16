Бишкек, 16 февраля, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Стремление Запада любой ценой доминировать в мире привело к беспрецедентному обострению международной обстановки. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 16 февраля в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике.

Кристина Кормилицына/POOL/TACC Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

«Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах», — сказал Патрушев.

По его словам, США уверены в том, что сохранять доминирование удобнее на фоне всеобщего хаоса. Чтобы добиться своих целей, коллективный Запад готов на всё, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что киевский режим в условиях отсутствия успехов ВСУ и сокращения западной помощи намеренно наносит удары по сугубо гражданским объектам. Так Киев пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России.