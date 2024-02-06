Курган, 6 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Киевский режим намеренно наносит удары по сугубо гражданским объектам на фоне отсутствия военных успехов и сокращения западной помощи, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Об этом 6 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе в Кургане.

Евгений Биятов/РИА Новости Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР

«Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию», — сказал он.

Патрушев пояснил, что для этого Киев безжалостно и преднамеренно наносит удары по сугубо гражданским объектам, как в случае с обстрелами жилых кварталов и мест массового скопления мирного населения в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других городах России.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, в результате чего погибли 28 мирных жителей, в том числе ребёнок и беременная женщина. Ещё десять человек пострадали при обстреле.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим в результате обстрела, а глава мэр Эдуард Сахненко 5 февраля сообщил о гибели двух местных депутатов — Артёма Тростянского и Ивана Жушмы при ударе со стороны украинской армии. Также в этот же день стало известно о гибели главы МЧС ЛНР Алексея Потелещенко при обстреле Лисичанска.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 5 февраля заявила, что не замечающие фактов геноцида мирных жителей международное правозащитное сообщество, иностранные СМИ и политики превращаются в соучастников таких преступлений. Она уточнила, что речь идёт об обстрелах ВСУ Белгорода в декабре 2023 года, Донецка в январе, Лисичанска в начале февраля, а также о сбитом украинскими военными военно-транспортном самолёте Ил-76 с пленными бойцами ВСУ на борту.