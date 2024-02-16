Луганск, 16 февраля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В Харькове военные госпитали и гражданские медучреждения испытывают острую нехватку мест в моргах из-за больших потерь ВСУ, сообщил со ссылкой на собственные источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и полуподвальные помещения. Данный факт связан с резким ростом потерь вооружённых формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе», — написал эксперт в Telegram-канале.

По его словам, медучреждения вынуждены отказывать мирным харьковчанам во временном хранении усопших родственников, речь идёт об умерших в больницах.

Марочко отметил, что население заставляют забирать близких в течение суток после смерти. Умерших вне медицинских учреждений после фиксации смерти в морг не увозят, добавил отставной подполковник.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году сообщалось о тайном изъятии органов из тел солдат ВСУ украинскими медиками в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале. После проведённой процедуры тела погибших сжигают в крематории, родственникам вручают справки об их пропаже без вести, рассказал представитель российских силовых структур.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что, если киевские власти не согласятся начать переговоры с Москвой, они могут лишиться Харькова и Харьковской области. Эта утрата станет для них тяжёлой, потому что город является крупным промышленным центром, отметил эксперт.