Афины , 16 февраля, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Парламент Греции вечером 15 февраля проголосовал за закон об однополых браках. Заседание транслировал в прямом эфире парламентский телеканал Vouli TV.

Dennis Bratland Однополый брак

Всего в голосовании участвовали 254 депутата. Перед этим, два дня закон обсуждался.

За инициативу проголосовали 176 депутатов, против — 76, два парламентария — воздержались.

Таким образом, закон об однополых браках и усыновлении парами детей, принят.

Как сообщало ИА Регнум, в Эстонии 1 января 2024 года вступил в силу «закон о равенстве браков», согласно которому двое совершеннолетних граждан независимо от пола могут заключить брачный союз.

Закон был принят парламентом Эстонии в июне 2023 года. Его нормы предполагают, что однополые пары смогут усыновлять детей. При этом один из участников пары может усыновить ребёнка своего «супруга» только при согласии биологического родителя ребёнка.

Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры выпустила декларацию по доктринальным вопросам, одобренную папой Римским Франциском, в которой священникам разрешили благословлять пары, не соответствующие нормам, в том числе однополые.