Ватикан, 18 декабря, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры выпустила декларацию по доктринальным вопросам, одобренную папой римским Франциском, в которой священникам разрешили благословлять пары, не соответствующие нормам, в том числе однополые.

Иван Шилов ИА Регнум

В декларации отмечается, что доктрина церкви в отношении браков не меняется, и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков. Кроме того, такое благословение не должно чем бы то ни было напоминать обряд венчания.

Как поясняется в распространённом документе, благословение может быть дано для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих при этом на легитимацию собственного статуса.

Как передавало ИА Регнум, ранее ватиканская дикастерия разрешила транссексуалам проходить обряд крещения в церкви.

В документе говорится, что принимать крещение возможно и в случае, если транссексуалы прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола.

Что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рожденных с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует «обоснованная надежда, что ребёнок будет воспитан в католической вере».