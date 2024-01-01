Таллин, 1 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Эстонии 1 января вступил в силу «закон о равенстве браков», согласно которому двое совершеннолетних граждан независимо от пола могут заключить брачный союз.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, закон был принят парламентом Эстонии в июне 2023 года. Его нормы предполагают, что однополые пары смогут усыновлять детей. При этом один из участников пары может усыновить ребёнка своего «супруга» только при согласии биологического родителя ребёнка.

Кроме того, однополые пары получили возможность заключить договор совместного проживания. Также участникам таких союзов предоставляется право голоса при принятии решений, касающихся их партнёра, а также право на получение за него субсидий и льгот в случае необходимости.

Ранее также сообщалось, что в ноябре 2023 года сейм Латвии принял в окончательном чтении закон о введении в стране института «гражданских партнёрств». Против нововведения выступали радикальные националисты, однако решение было принято.

Участники таких союзов получат право принимать решения, касающиеся лечения «партнёра» (если он не в состоянии самостоятельно заботиться о себе или свободно выражать свою волю), смогут рассчитывать на начисленные на «партнёра», но не выплаченные до его смерти пенсионные выплаты, а также смогут наследовать «партнёру».

По данным соцопросов, большинство граждан страны выступают против такого нововведения, но население Латвии охвачено социальной апатией, и вполне возможно, что людям будет «лень» прийти и оставить подпись против закона, ведь весь их жизненный опыт показывает, что протесты бесполезны, а власти могут продавить любое решение, отмечал в своей публикации обозреватель ИА РегнумВиктор Лавриненко.