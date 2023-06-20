Таллин, 20 июня, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Парламент Эстонии проголосовал за разрешение заключать однополые браки, сообщила 20 июня пресс-служба законодательного органа.

Владимир Федоренко/РИА Новости Здание парламента Эстонии в Таллине

В соответствии с принятым законом начиная с 1 января 2024 года вступать в брак в Эстонии могут два совершеннолетних лица независимо от того, какого они пола.

«За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против», — отмечается в сообщении.

С принятием данного закона однополые супружеские пары в Эстонии также могут усыновлять детей. В частности, супруг может усыновить ребёнка своего супруга, только если на это даст согласие его биологический родитель.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля стало известно, что на Украине петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар набрала необходимые для рассмотрения президентом страны 25 тысяч голосов. После этого украинский лидер должен её рассмотреть в течение 64 дней.

В тексте петиции указано, что Украина должна легализовать гражданские партнёрства для однополых и разнополых пар. Также уточняется, что регистрируемое партнёрство не является браком. Так, после госрегистрации партнёры приобретают статус близких родственников, «членов семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство».

Президент Украины Владимир Зеленский уже ответил на электронную петицию и обратился к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть поднятый в петиции вопрос.