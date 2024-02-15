Кито, 16 февраля, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Москву посетят делегаты из Эквадора с целью урегулирования вопросов, связанных с поставкой бананов в Россию, сообщили 15 февраля в МИД латиноамериканской страны.

Иван Шилов ИА Регнум Бананы

«Делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть ситуацию, на которую обратили внимание ещё шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что делегаты приедут в российскую столицу в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что республика предоставила российским фитосанитарным властям техническое обоснование для снятия ограничений на экспорт бананов. Она заверила, что риски для российских потребителей отсутствуют, а поставки бананов в Россию напрямую связаны с 25 тыс. рабочих мест и с более чем 3 тыс. мелких производителей.

Россельхознадзор с 5 февраля приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора. Причиной стала обеспокоенность из-за систематических выявлений мухи-горбатки в поступающем из республики фрукте. Россия ограничила импорт бананов почти на треть, так как отказалась от продукции 25% компаний-производителей.

В январе в Россию начали поставлять бананы из Индии, отправка следующей партии запланирована до конца февраля. Экспорт индийских бананов на российский рынок будет наращиваться подтвердили в Россельхознадзоре. Ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет, индийские фрукты могут беспрепятственно поставлять на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата, отметили в ведомстве.