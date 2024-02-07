Кито, 7 февраля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Эквадор предоставил российским фитосанитарным властям техническое обоснование для снятия ограничений на экспорт бананов из южноамериканской страны, ранее введённых Россельхознадзором. Об этом в интервью телеканалу Ecuavisa заявила глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности республики Сонсолес Гарсия.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — подчеркнула министр.

Она добавила, что риски для российских потребителей отсутствуют, а поставки бананов в Россию напрямую связаны с 25 тыс. рабочих мест и более 3 тыс. мелких производителей.

Гарсия напомнила, что первые уведомления от Россельхознадзора о мухе-горбатке в эквадорских бананах появились в 2018 году и с этих пор министерство и компании приняли необходимые меры. Министр пояснила, что бананы находятся в пути 40 дней, при этом жизненный цикл насекомого составляет 24 дня.

По словам Гарсии, случаи холеры, которую распространяют эти насекомые, не зарегистрировали в Эквадоре с 2014 года.

Россельхознадзор с 5 февраля приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора. Причиной стала обеспокоенность из-за систематических выявлений мухи-горбатки в этом фрукте, поступающем из республики.

Россия ограничила импорт бананов на 30%, так как отказалась от продукции 25% компаний-производителей.

Как сообщало ИА Регнум, поставки бананов в Россию начала Индия. Первую партию в страну отправили в январе текущего года. Следующую поставку ожидают до конца февраля. При этом в Россельхознадзоре заявили, что объёмы экспорта индийских фруктов на российский рынок будут наращивать. Кроме бананов речь идёт о манго, ананасах, папайе и гуаве. Перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию, Индия направит уже в ближайшее время.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов заявил, что в России не будет дефицита бананов из-за ситуации с поставками из ряда предприятий в Эквадоре. По словам эксперта, цепочки поставок можно перестроить и в случае расширения эмбарго, так как для этого есть время.