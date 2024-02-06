Москва, 6 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Индия начала поставки бананов в Россию. Первую партию в страну отправили в январе текущего года. Об этом 6 февраля сообщили в Россельхознадзоре.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объёмы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться», ― говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре напомнили, что вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. В ходе недавних переговоров с представителями управления защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии, на которых обсуждали вопросы, связанные с поставками фруктов из Индии в Россию, индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов.

Кроме бананов, речь идёт о манго, ананасах, папайе и гуаве. Перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию, Индия направит уже в ближайшее время.

В Россельхознадзоре добавили, что на данный момент ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Индии в РФ отсутствуют, индийские фрукты беспрепятственно могут поставляться на территорию страны в сопровождении фитосанитарного сертификата.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО), Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна вырастила их 33 млн тонн. На втором месте ― Китай (12 млн тонн), на третьем ― Индонезия (8,7 млн тонн).

Как сообщало ИА Регнум, товарооборот России и Индии по результатам первого полугодия 2023 года вырос в 2,9 раза — до 33,5 млрд долларов. По данным индийского министерства торговли и промышленности, импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 млрд долларов. В 1,7 раза увеличились поставки в Россию индийской продукции (до 1,9 млрд долларов). При этом главной экспортной позицией остаются лекарственные средства.

В мае 2023 года правительственная комиссия по экономическому развитию дала Минэкономразвития поручение рассмотреть предложение о признании бананов социально значимым продуктом. В частности, предложили рассмотреть обнуление ставки таможенной пошлины на бананы.

Объём поставок этого тропического фрукта в Россию держится на уровне 1,3–1,5 млн тонн в год, основным экспортёром является Эквадор. При этом стоимость бананов в апреле 2022 года составляла 115,2 рубля за килограмм, а в 2023 году цена возросла до 129,5 рубля за килограмм. Потребление бананов в России больше, чем яблок, на 0,8–0,9 кг в год, на душу населения приходится 9,8 кг бананов.