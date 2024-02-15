Москва, 15 февраля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором разрешается совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc. Об этом говорится в опубликованном на сайте правовой информации соответствующем документе.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс страхование» и «Озон холдингс пиэлси» (Ozon Holdings Plc)», — сказано в распоряжении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с контролируемыми ими акциями «Яндекс банка».

В частности, глава государства разрешил совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями банка.

До этого, 2 февраля, президент подписал распоряжение, согласно которому иностранным лицам разрешается совершать сделки с акциями нефтяной компании «Русснефть».

Тогда президент разрешил совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями «Русснефти».

Летом 2022 года Владимир Путин подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.