Москва, 14 февраля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с контролируемым ими акциями «Яндекс банка», говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/ТАСС

В частности, глава государства разрешает совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями банка.

Как передавало ИА Регнум, весной 2021 года стало известно, что «Яндекс» приобрёл банк «Акрополь». В результате «Яндекс» получил все лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. Сделка оценивалась в 1,1 млрд рублей.

На сегодня юрлицо носит наименование «Яндекс Банк» и имеет универсальную банковскую лицензию с правом привлечения во вклады денежных средств физлиц.