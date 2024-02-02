Москва, 2 февраля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому иностранным лицам разрешается совершать сделки с акциями нефтяной компании «Русснефть», сообщается на официальном портале правовой информации.

В частности, глава государства разрешил совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями «Русснефти».

Основной контроль над «Русснефтью» принадлежит компаниям, связанным с группой «Сафмар», — через ИК «Надежность» (4,95%), ЗАО «Млада» (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале.

Еще 16,52% принадлежат банку «Траст». Прочие акционеры владеют 26,94% в уставном капитале компании.

Как передавало ИА Регнум, летом 2022 года Владимир Путин подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

В 2023 году Путин отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением санкций и чувствует себя уверенно. Глава государства подчеркнул, что российские нефтяные компании находят новых партнёров, при необходимости меняя логистику экспорта.