Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осмотрел школу № 32 в Нижнем Тагиле. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео Владимир Путин посещает школу № 32

Отмечается, что главе государства продемонстрировали оснащение образовательного учреждения, показали столовую, спортивный и актовый залы, а также кабинеты физики, химии, основ безопасности и защиты Родины.

В январе текущего года школа, которая была построена в 1936 году, открылась после масштабной реконструкции. Учебные кабинеты оснастили современным оборудованием, в профильных классах создали цифровые и робототехнические лаборатории.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что нужно подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи. Также глава государства согласился с тем, что такую инициативу можно закрепить на федеральном уровне, и пообещал поговорить с министром просвещения Сергеем Кравцовым.