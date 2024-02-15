Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что нужно подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости Владимир Путин

Участница встречи предложила проводить на заводах экскурсии для школьников и отметила, что они помогли бы вызвать у ребят интерес к промышленности.

«Я поговорю. Губернатор немножко приболел, но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет», — сказал глава государства.

Также он согласился с тем, что такую инициативу можно закрепить на федеральном уровне, и пообещал поговорить с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

«Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля во время встречи Путина с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле президенту предложили ввести в российских школах уроки цифровой гигиены на базе занятий по информатике. Глава государства поддержал идею и пообещал обсудить этот вопрос с Кравцовым.