Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников «Уралвагонзавода» за выпуск качественной техники, которая используется военными в зоне специальной военной операции.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв», — сказал Путин в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Он добавил, что знает о выездах бригад рабочих в зону спецоперации, где они почти на линии боевого соприкосновения помогают военнослужащим и восстанавливают технику.

«Ну и качество работы, конечно, очень хорошее», — отметил президент.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в разы нарастил выпуск различной техники. Он отметил, что производство индивидуальной бронезащиты выросло в 10 раз, автомашин разного класса — в семь раз, танков — в пять раз, бронемашин различного класса — в 3,5 раза.

Также Путин, отвечая на вопрос, каким он видит будущее ОПК через 5–10 лет, заявил, что перед Россией сегодня стоят острые задачи в зоне спецоперации, однако и гражданская повестка немаленькая. Например, будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей, а для этого потребуется техника на уровне мировых стандартов, отметил глава государства.