Москва, 12 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. 12 февраля Московскому зоопарку исполнилось 160 лет. Зоосад стал домом для более 1,2 тысяч различных видов животных, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Мэр Москвы подчеркнул, что работники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций, а одной из их главных целей является возвращение представителей вида в естественную среду обитания.

«Сейчас в зоопарке живёт больше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб. За последние 9 лет рождаемость животных увеличилась почти в 2 раза. Особым событием прошлого года стало рождение панды Катюши. Детёныши также появились у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов», — сказал Собянин, слова которого приводятся на сайте правительства Москвы.

Глава российской столицы напомнил, что в начале 1990-х проводилась комплексная реконструкция зоопарка. Так, за это время было построено порядка 50 объектов, включая павильоны «Обезьяны», «Остров зверей», «Копытные Африки», «Слоновник», «Ластоногие» и «Дом птиц». В 2011 году Собянин поручил провести следующий этап реконструкции зоопарка.

В ходе реконструкции и модернизации зоопарка обновлён детский зоопарк. Кроме того, для удобства посетителей зоопарка был реконструирован пешеходный мост, который соединяет две части зоопарка. Также был открыт новый вход со стороны станции метро «Баррикадная».

Вместе с тем площадь помещений зоосада увеличили почти в 2,5 раза. Уже в 2022 году состоялось открытие обновлённого павильона «Ластоногие», в котором оборудовали большие бассейны с морской водой, необходимой некоторым зверям, включая морских львов котиков и других.

Отмечается, что в прошлом году в Московском зоопарке открылся обновлённый авиарий — большой крытый вольер для птиц, который позволил вместить большее количество пернатых.

Также были обустроены специальные фотозоны, модернизированы точки продажи сувенирной продукции и общепита. Руководство зоопарка установило новые терминалы по продаже билетов и кормов для птиц.

Более того, на башне главного входа появился 3D-экран, на котором демонстрируются ролики о животных.

Открытие Московского зоосада состоялось 12 февраля (31 января — по старому стилю) 1864 года по инициативе Императорского русского общества акклиматизации животных и растений.

Изначально зоопарк задумывался как научно-исследовательское учреждение. Первыми обитателями зоосада стали 294 животных-представителей природных зон Российской Империи, а также экзотические звери, включая ягуаров, львов, аллигаторов, тигров и носорогов.

Как передавало ИА Регнум, Московский зоопарк подготовил специальную программу мероприятий в честь 160-летнего юбилея. По словам директора зоосада Светланы Акуловой, в зоопарке учёные проведут цикл встреч, расскажут про его обитателей. Мероприятия будут проходить по субботам в течение февраля и в первой половине марта. Кроме того, в зоопарке проведут две выставки: «Мастера анималистики: из фондов Московского зоопарка» и «Московский зоопарк. 160 лет заботы о животных». Также по случаю круглой даты организуют посвящённые ей экскурсии.

Вместе с тем в январе Московский зоопарк провёл акцию. Посетителей пускали бесплатно, если они приносили подарки животным. Зоологи позволяли передать питомцам мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, которые продаются в зоомагазинах.