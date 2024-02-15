Белгород, 15 февраля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В Белгороде в результате украинской атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, среди которых один ребёнок. Об этом 15 февраля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

По его словам, ещё 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867521" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На данный момент известно о 5 погибших при обстреле Белгорода

В Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также повреждён один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается, заключил он.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что киевский режим преследует только одну цель, атакуя Белгородскую область, — закошмарить людей. Эти действия Украина согласовала с Западом.

«Она бьёт именно по людям в торговых центрах, по детям у новогодней ёлки, по каткам. Кроме террора, в Белгороде у неё других задач нет», — подчеркнула Ахмедова в Telegram-канале.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.