Вашингтон, 15 февраля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо заявил, что США не позволили ему прилететь на форум в Москву. Он пообещал в любом случае принять участие в мероприятии.

Иван Шилов ИА Регнум США

«Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <…> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», — рассказал конгрессмен «РИА Новости».

Бермехо добавил, что он несколько раз просил объяснений от авиакомпании, но так и не получил их. По его словам, делегация обратилась в МИД Перу и в комиссию по международным отношениям Конгресса. Бермехо выразил надежду, что скоро ситуация выяснится, а блок БРИКС, в котором состоят Россия и Китай, поможет установить многополярный мир, где нет «стран-агрессоров».

Историческое требование Перу — прекращение империализма, причиняющего вред человечеству, который в течение последнего столетия возглавляется США, подчеркнул конгрессмен.

Форум «За свободу наций!» пройдёт в российской столице 15–17 февраля. Гильермо Бермехо был вынужден вернуться в Лиму и принять участие в форуме онлайн. На фоне произошедшего, по его словам, организаторы мероприятия готовы выпустить документ в поддержку представителя Перу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее США не дали визу главе российской делегации специальному представителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях.

Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о нежелании политиков в Вашингтоне налаживать отношения с РФ. В США придерживаются мышления времён холодной войны, добавил он. Парламентарий также выразил мнение о том, что Украине следует избегать планов о вступлении в НАТО, поскольку такая идея является провокацией.