Вашингтон, 25 января, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Политики в Вашингтоне придерживаются мышления времен холодной войны и не стремятся налаживать отношения с Россией, заявил член Сената Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Парламентарий также выразил мнение о том, что Украине следует избегать планов вступить в НАТО, поскольку такая идея является провокацией. Пол пояснил, что из-за указанных стремлений Киеву продолжат передавать американские ракеты, что будет своего рода пощечиной для России.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором говорилось о том, что российско-американские отношения в настоящее время находятся в глубочайшем кризисе и могут в любой момент окончательно разорваться. В ведомстве отметили, что к этому привела политика США, которые вынашивают планы по организации внутрироссийской смуты.

17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что американскому руководству придётся считаться с Россией и искать с Москвой точки соприкосновения. 19 января бывший глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что намерен наладить отношения с Путиным из-за ядерного оружия. Экс-президент США подчеркнул, что ранее ладил с российским лидером.

23 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Владимира Путина. Он отметил, что доверие между Россией и США начало разрушаться при 43-м американском президенте Джордже Буше — младшем. Глава МИД РФ также добавил, что Вашингтон не вынес ни одного урока из своей неприемлемой политики в отношении Москвы.