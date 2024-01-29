Вашингтон, 30 января, 2024, 01:01 — ИА Регнум. США не предоставили визу главе российской делегации специальному представителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. Об этом заявил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев.

Tt.usembassy.gov Американская виза

«Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», — сказал дипломат.

Акульчев от имени Люкманова отметил, что работа спецкомитета Генассамблеи ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях близится к завершению. Также в заявлении сказано об отсутствии реакции со стороны спецкомитета ООН к просьбам РФ решить вопрос об обеспечении полноценного участия делегации в переговорах.

«Речь идёт о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение. Под ударом оказался один из главных вдохновителей будущего договора — заместитель главы российской делегации Эрнест Чернухин», — говорится в заявлении.

В ходе заключительной сессии, отметил Люкманов, российские представители столкнулись с ещё одним ограничением в виде неспособности секретариата специального комитета организовать гибридный формат переговоров, что вызывает сомнения в возможности обеспечивать межгосударственный характер переговоров.

Предупреждать преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий можно лишь через международное сотрудничество, при этом «представленная версия договора закрепляет устаревшие и не соответствующие современной практике полномочия правоохранительных органов и порядок их взаимодействия», уточнил представитель РФ.

Также Люкманов выразил недоумение по поводу неаргументированного отказа некоторых государств сотрудничать в борьбе с доведением детей и взрослых до самоубийства с помощью информационно-коммуникационных технологий. По его словам, «группы смерти» среди подростков это трагедия международного масштаба.

Итоги спецсессии противоречивы, но у стран есть время попытаться согласовать эффективный и востребованный договор, заключил глава российской делегации.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года США отказались выдавать въездную визу заместителю министра труда и социальной защиты России Алексею Вовченко. Глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко подчеркнул, что США грубо нарушают свои обязательства как страны пребывания штаб-квартиры ООН. Вашингтон, по словам Леонидченко, не стесняется ставить выполнение соглашения о центральных учреждениях ООН в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 23 января в интервью CBS заявил, что Россия прекрасно знает о способах давления США, Британии и некоторых европейских стран для сбора голосов в поддержку антироссийских резолюций на Генассамблее ООН. Когда шло голосование за эти резолюции, Лавров спрашивал некоторых участников Генассамблеи, почему они их поддержали, на что те «стыдливо» отвечали, что работают в ООН уже десять лет и их дети учатся в Стэнфорде. Представители Британии и США также напоминают участникам Генеральной Ассамблеи ООН о такого рода обстоятельствах и банковских счетах для сбора голосов в пользу своих антироссийских резолюций, уточнил глава российского МИД.