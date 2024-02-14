Москва, 15 февраля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Триггером для начала специальной военной операции (СВО) на Украине послужил отказ Киева от выполнения Минских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса — Луганскую и Донецкую Народные Республики», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд публично признали, что и не собирались выполнять Минские договоренности, а просто тянули время для дополнительной накачки оружием Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин сказал, что единственное, о чём можно сожалеть, так это о том, что Россия не начала активных действий по украинскому направлению ещё раньше. В России напрасно полагали, что имеют дело с порядочными людьми, добавил он.

Президент России неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив Россию начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.