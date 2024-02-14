Москва, 14 февраля, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин сказал, что единственное, о чём можно сожалеть, так это о том, что Россия не начала активных действий по украинскому направлению ещё раньше. Об этом президент заявил в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин в очередной раз напомнил о Минских соглашениях и признании занимавших тогда посты канцлера Германии и президента Франции, что договоренности исполнять они не собирались, а просто тянули время.

«Единственное, о чём мы можем сожалеть — что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России. Он напомнил, что РФ постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Уже было пять таких расширений.