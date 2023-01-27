Москва, 27 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В настоящее время Североатлантический альянс (НАТО) полностью втянут в противостояние с Россией, которое идёт по нарастающей. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Виталий Белоусов/РИА Новости МИД России

«Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной и это противостояние идет по нарастающей», — сказала она, комментируя слова главы МИД Германии Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

При этом 24 января Бербок в ходе заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы «ведут войну против России», призвав их поставлять Киеву большее количество оружия, а генсек НАТО ранее заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине и не будет отправлять туда ни войска, ни самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители стран — участниц НАТО во время восьмого заседания группы «по оборонному содействию Украины» фактически поддержали эскалацию конфликта на Украине, подтвердив намерения наращивать поставки тяжёлого вооружения Киеву.