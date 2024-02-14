Санкт-Петербург, 14 февраля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Россияне начали массово продавать жильё в Финляндии. Об этом 14 февраля написала «Фонтанка».

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Хельсинки

По информации издания, на популярном сайте объявлений самым дешёвым вариантом является однокомнатная квартира площадью 31 кв. м в Иматре. Её продают за 700 тысяч рублей.

Двухкомнатный таунхаус площадью 52 кв. м выставлен за 775 тысяч рублей.

За дом площадью 84 кв. м, который расположен в 15 минутах езды от границы, продавцы запрашивают 1,5 млн рублей. В объявлении указано: можно оплатить в рублях, доступна дистанционная покупка.

Отмечается, что в продаже есть даже архипелаги. К примеру, россиянин оценил пять островов на озере Саймаа в €1 млн.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. В Хельсинки объяснили это наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, в котором обвинили Россию. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ситуация на границе останется такой ещё продолжительное время.

В феврале финское правительство продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля.

В МИД РФ сообщили об остановке соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве с 24 января. Документ действовал с апреля 2012 года. В рамках соглашения стороны договорились укреплять и развивать сотрудничество на основе взаимной выгоды. Документ был бессрочным, каждая из сторон имела право остановить его действие.