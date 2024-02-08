Хельсинки, 8 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля, сообщила 8 февраля пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

В Хельсинки обвинили Россию в том, что та якобы проводит «гибридную операцию», создавая условия для въезда мигрантов на территорию Финляндии.

«Есть сотни, если не тысячи мигрантов, которые сейчас находятся недалеко от границы на российской стороне и ждут возможности перебраться в Финляндию», — процировали в пресс-службе заявление министра внутренних дел Мари Рантанен.

По её мнению, ситуация на границе останется такой ещё продолжительное время. Министр заявила, что ведомство ищет альтернативные варианты разрешения ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. В Хельсинки объяснили это наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, в котором обвинили Россию. Почему финские пограничники их пропускали, не сообщается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 февраля 2024 года заявила, что Москва пытается начать прямой диалог с Хельсинки о ситуации на границе, но финская сторона уклоняется. Российский дипломат назвала поведение властей республики возвратом к временам холодной войны. Она подчеркнула, что ответственность за нездоровую ситуацию на границе полностью лежит на Финляндии.