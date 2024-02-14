Москва, 14 февраля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Россия продолжит работу в «Группе двадцати» (G20) и будет препятствовать политике украинизации объединения. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 14 февраля в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Markus Schreiber/Global Look Press

Он подчеркнул, что Россия совместно с государствами глобального Юга намерена пресекать попытки западных стран превратить G20 в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач. Украинизация повестки дня — одна их таких попыток.

Министр сообщил, что Россия готовится к участию в совещании глав МИД «двадцатки», которое пройдёт в бразильском Рио-де-Жанейро с 19 по 25 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Лавров заявил, что Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20 в Нью-Дели. Это произошло благодаря консолидированной позиции глобального Юга. Он отметил, что представители России донесли до участников встречи свою позицию, согласно которой киевский режим самостоятельно разрушил территориальную целостность Украины. Результатом этой политики стало то, что вступил в силу принцип самоопределения народов — в полном соответствии с Уставом ООН.