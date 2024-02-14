Москва, 14 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании банкротом телерадиокомпании АСС-ТВ, которая в том числе производит программу «В мире животных» Николая Дроздова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Pavel Kashaev/Global Look Press Николай Дроздов

«Суд прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы в лице ИФНС РФ №17 по Москве о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, ФНС не смогла предоставить суду доказательства наличия у должника имущества, за счёт которого можно было бы покрыть расходы по делу о банкротстве, как и доказательства наличия финансирования. Это послужило основанием для прекращения производства по делу. В суде не уточнили, по какой причине ФНС хочет признать организацию банкротом, сообщает издание.

Телерадиокомпания АСС-ТВ производила научно-популярные и просветительские программы на федеральных телеканалах. Компания на протяжении десятков лет создавала такие передачи, как «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников» и другие. Компания была основана в 1999 году. Среди её учредителей значится и Николай Дроздов.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года президент России Владимир Путин наградил телеведущего Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.