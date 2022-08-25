Москва, 25 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами телеведущего Николая Дроздова, композитора Родиона Щедрина, писателя Бориса Евсеева и актера Сергея Шакурова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Государственные награды

Так, композитор Родион Щедрин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Телеведущий Николай Дроздов и исполняющий обязанности ректора ВГИК Владимир Малышев награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Актер Сергей Шакуров и заместитель министра юстиции Али Алханов награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Режиссера Юрия Кару глава государства наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а владельца «Северстали» Алексея Мордашова — орденом Дружбы.