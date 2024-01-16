Львов, Украина, 16 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Суд во Львовской области приговорил к двухлетнему условному сроку мужчину, который пытался продать в интернете флаг СССР, сообщает украинское информационное агентство ТСН.

Дарья Антонова ИА Регнум

Суд признал его виновным по статье о запрете на изготовление и распространение коммунистической символики. Подсудимый с решением не согласился, заявив, что не знал о действующем на Украине запрете.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по заявлению другого гражданина Украины, увидевшего объявление в интернете.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. С этого времени в стране началась, в частности, борьба с символикой и памятниками советского времени.

За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населённых пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

С началом российской спецоперации на Украине начался новый этап борьбы, а в мае был принят закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.