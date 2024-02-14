Путин заявил, что МЧС стало слаженной и технически оснащённой структурой
Путин: МЧС России стало слаженной и технически оснащённой структурой
Москва, 14 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня МЧС России является слаженной, технически оснащённой структурой. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к участникам ежегодной расширенной коллегии ведомства, опубликованном 14 февраля на сайте Кремля.
Он предложил проанализировать результаты работы ведомства в минувшем году и обозначить приоритетные направления на перспективу.
«Сразу скажу, что сегодня МЧС — это слаженная, мобильная, технически оснащённая структура, которая отвечает за решение широкого круга крайне важных задач», — сказал Путин.
Глава государства дал высокую оценку работе сотрудников МЧС, которые эвакуировали граждан из зоны палестино-израильского конфликта, помогали пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии.
Он отметил, что условия, в которых в 2023 году действовали спасатели, были непростыми. Паводки и природные пожары произошли в Сибири и Поволжье, на Дальнем Востоке и на юге страны. Во всех случаях граждане максимально оперативно получили помощь.
Профессионально и мужественно подразделения МЧС действовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в видеообращении по случаю Дня спасателя Путин заявил, что МЧС вносит большой вклад в комплексное обеспечение безопасности России.