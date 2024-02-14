Москва, 14 февраля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:36 мск. Об этом говорится в сообщении биржи 14 февраля.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Торги на фондовом рынке приостановлены с 10:36. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — отмечается на сайте биржи.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Мосбиржа останавливала торги на срочном рынке. По данным СМИ, это произошло из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы данного рынка, специалисты биржи провели диагностику. Спустя несколько часов торги были возобновлены.

Днём ранее, 12 февраля, Мосбиржа предупреждала, что 13 и 14 февраля на тестовом контуре Т1 фондового и валютного рынков будут проводиться технические работы по обновлению торговой системы. В связи с этим возможна временная потеря доступа к тестовым системам и отключение сервисов WebAPI, отмечалось в сообщении.