Москва, 13 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся днём 13 февраля, возобновлены, следует из данных торговой площадки.

Артем Геодакян/ТАСС

Так, к 16:00 мск индекс Мосбиржи повышается на символические 0,02%, на момент приостановки он прибавлял 0,19%.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 12 февраля, Мосбиржа предупреждала, что 13 и 14 февраля на тестовом контуре Т1 фондового и валютного рынков будут проводиться технические работы по обновлению торговой системы. В связи с этим возможна временная потеря доступа к тестовым системам и отключение сервисов WebAPI, отмечалось в сообщении.

До этого, 13 сентября прошлого года, Московская биржа приостановила торги на срочном рынке во время утренней сессии. Торги были остановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы данного рынка.