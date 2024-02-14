Пекин, 14 февраля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь призвал западные страны прекратить поставки оружия Киеву и предпринять усилия для начала диалога ради заключения прочного мира, сообщает Newsweek.

EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь

«Запад должен немедленно прекратить подливать масла в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — заявил он.

По его словам, безопасность одной страны не может осуществляться за счёт безопасности других государств, а региональная безопасность не может быть гарантирована путём усиления или даже расширения военных группировок.

«Интересы всех стран равны друг другу», — подчеркнул постпред.

Дипломат также заявил, что вместо давления, клеветы и односторонних санкций против Москвы Североатлантическому альянсу следует придерживаться диалога для сохранения возможности политического урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля китайское издание Global Times сообщило, что слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствуют о желании этого военно-политического блока развязать мировую войну.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 25 января заявил, что Запад своими заявлениями о «планах нападения» России на НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, однако этого не произойдёт. Он подчеркнул, что такие слова — это информационная война стран Запада с целью оправдать их нынешнюю гибридную агрессию в отношении России.