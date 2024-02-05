Пекин, 5 февраля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Слова генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствуют о желании этого военно-политического блока развязать мировую войну. Об этом 4 февраля написало китайское издание Global Times.

IMAGO/Sven Simon/ТАСС

Во время своего недавнего визита в США генсек НАТО назвал Китай «наиболее серьёзной угрозой» для альянса в долгосрочной перспективе, а Россию — «наиболее насущной из них».

«Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, заявления Столтенберга говорят о том, что он больше не считает кризис на Украине существующим в рамках Европы и рассматривает украинский конфликт как глобальный геополитический.

В случае начала экспансии альянса в Азию это, помимо усиления глобальной геополитической напряжённости, может стать причиной гонки вооружений и конфликтов в регионе, уточнили обозреватели.

«Опасность войны неизбежно возрастёт по мере продвижения и расширения альянса», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Столтенберг назвал Украину «хорошей сделкой» для США. По его словам, большая часть американских средств для Киева на самом деле инвестируется в американскую экономику.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 25 января заявил, что Запад своими заявлениями о «планах нападения» России на НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, однако этого не произойдёт. Он подчеркнул, что такие слова — это информационная война стран Запада с целью оправдать их нынешнюю гибридную агрессию в отношении России.