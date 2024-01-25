Москва, 25 января, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Западные страны своими заявлениями о «планах нападения» России на Североатлантический альянс (НАТО) пытаются заставить российскую сторону отказаться от целей специальной военной операции, однако этого не будет. Об этом 25 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как отметил в интервью «РИА Новости» глава СВР, такие заявления — это информационная война Запада с целью оправдать его нынешнюю гибридную агрессию в отношении России и желание напугать её возможностью прямого вооружённого противостояния с НАТО.

Нарышкин уточнил, что таким образом представители западных государств пытаются подчеркнуть свою воинственность и мобилизационную готовность, пытаясь заставить российское руководство отказаться от своих планов, от планов и целей спецоперации.

«Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр 19 января призвал западные страны готовиться к вооружённому конфликту с Россией. Он уточнил, что на фоне якобы возросшей угрозы конфликта Западу нужно создать систему для обучения военному делу как можно большего количество людей, даже если военный конфликт не произойдёт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января заявил, что НАТО наращивает своё военное присутствие у границ России якобы из-за намерения не допустить эскалации и военного конфликта. По его словам, также альянс продолжает поддерживать Киев.

Ранее в этот же день Столтенберг признал, что НАТО на сегодня не видит непосредственной угрозы со стороны России какой-либо из стран альянса или их союзников. Он добавил, что при этом военный блок внимательно наблюдает за действиями российской стороны.