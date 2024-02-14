Берлин, 14 февраля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. ВСУ не ожидали, что армия России будет проводить столь мощные и массированные атаки, сообщил немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«Сводки ВСУ с фронта просто ужасны. Украинские активисты предполагают, что руководство (ВСУ) недооценило возможности России по наступлению или просто не ожидало, что русские будут атаковать так сильно и одновременно во многих местах», — написал он.

Немецкий журналист также отметил эффективную работу российского ВПК, который обеспечивает Вооружённые силы большим количеством беспилотников и артиллерии, из-за этого ВСУ трудно отражать натиск российских военных.

«Очевидно, что в некоторых районах нет второй линии обороны, а первая не настолько хорошо укреплена, чтобы противостоять нынешним атакам русских», — заключил Рёпке.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля американская газета The Washington Post со ссылкой на нескольких командиров подразделений ВСУ сообщила, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой живой силы, которая может стать причиной обрушения фронта в любой момент. По словам украинских военных, Вооружённые силы России вернули себе наступательную инициативу в зоне боевых действий и наращивают интенсивность атак на фоне дефицита личного состава ВСУ.

Рёпке 6 февраля назвал угрозой для украинской армии затягивание принятия Киевом закона о мобилизации на Украине. По его словам, из-за этого российские военные с каждым днём приближаются к Киеву.