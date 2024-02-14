Уссурийск, Приморский край, 14 февраля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Суд в Уссурийске заключил под стражу четырёх подростков, учащихся в девятом классе, которые ворвались в квартиру участника спецоперации, избили и ограбили его. Об этом сообщили в СУСК по Приморью.

diegoattorney За решеткой

Ранее было возбуждено уголовное дело, суд всем фигурантам избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Участники нападения отправлены в СИЗО на 1 месяц 15 суток.

Как сообщало ИА Регнум, в Уссурийске следователи проверяют информацию о нападении подростков на участника спецоперации. Личности школьников установлены.

Инцидент произошёл в конце января. Установлено, что группа девятиклассников под видом мнимого долга приехала к участнику СВО, школьники избили его и забрали мобильный телефон.

Возбуждено два уголовных дела: за халатность органов системы профилактики и кражу. Потерпевший написал заявление в полицию.

Все четверо участников разбойного нападения из семей, где есть конфликтные ситуации, где нет отцов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников драки в городе Невинномысске Ставропольского края, в которой одним из пострадавших стал участник спецоперации.

18 декабря в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, жестоко избивших участника спецоперации. Они напали на мужчину после того, как он сделал им замечание по поводу их автомобиля, припаркованного на тротуаре.