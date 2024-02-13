Киев, 13 февраля, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны республики Рустем Умеров обсудили планы и приоритеты украинской армии на 2024 год с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и руководителем группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

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На своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России организацией) глава минобороны Украины написал, что в ходе беседы Сырский обозначил приоритеты ВСУ, среди которых значились оптимизация структуры армии, улучшение качества подготовки украинских военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в вооружении и технике.

Кроме того, стороны обсудили увеличение в рядах ВСУ числа средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, а также обеспечение ротации военнослужащих на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, в своём первом интервью немецкому телеканалу ZDF в качестве главкома ВСУ Сырский заявил, что украинская армия перешла к оборонительной операции, цель которой состоит в нанесении России «максимальных потерь». Ситуацию на фронте для ВСУ он назвал очень сложной. Сырский добавил, что украинские военные нуждаются в боеприпасах и технике.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 февраля объявил, что Валерий Залужный более не является главкомом ВСУ. Его преемником стал бывший командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Украинский политик Георгий Тука считает, что новый главком ВСУ может начать крайне опасные для армии операции ради удовлетворения желаний Зеленского. Медийные операции Сырского обернутся «негативными последствиями» из-за низкой материальной обеспеченности ВСУ и ограниченности в людских ресурсах, уточнил политик.