ДНР, 11 февраля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Бойцы подразделения Воздушно-десантных войск России из Тулы 11 февраля установили российский государственный флаг в центре недавно освобождённого от украинской армии населённого пункта Весёлое.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации «РИА Новости», флаг России установили около мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, посвятив свою победу воевавшим дедам и прадедам.

«Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Всё, мужчины, сейчас будем водружать флаг в населённом пункте Весёлое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!» — сказал командир подразделения.

По его словам, флаг России установили у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, посвятив освобождение Весёлого дедам и прадедам, боровшимся с фашизмом.

«Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши «партнёры», — рассказал один из десантников.

Заместитель комбата, в свою очередь, пожелал подразделению и всем российским бойцам ВДВ силы духа и новых побед.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля бойцы ВДВ российской группировки войск «Днепр» уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на территории Херсонской области. По данным Минобороны, военные объекты находились на берегу Днепра и их удалось выявить с помощью беспилотников.

Командир подразделения десантников 9 февраля рассказал, что его подчинённые во время штурма захватили два тяжёлых пулемёта Browning ВСУ. После этого бойцы ВДВ выбили украинскую армию с опорного пункта в Весёлом.