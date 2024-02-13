Москва, 13 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Свыше 82 тыс. человек получат новое жильё на юге Москвы по программе реновации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 13 февраля в Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Для них уже готовы 27 домов, в 25 началось заселение. Сейчас возводится ещё 15 новостроек, столько же — проектируется», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что в Южном административном округе (ЮАО) идёт работа по улучшению доступа к социальной инфраструктуре, повышению уровня комфорта.

В районе Бирюлёво Восточное завершено строительство детской поликлиники с травмпунктом, строится учебный корпус на 825 мест. В Чертанове Северном достраивается учебный корпус на 300 мест, в Нагорном районе планируется корпус для школы на Болотниковской улице, уточнил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин рассказал о реализации программы развития социальной инфраструктуры. Минувший 2023 год, отметил он, стал практически рекордным по количеству введённых социальных объектов. Это 119 зданий, из которых 72 были построены за счёт частных средств, уточнил мэр.